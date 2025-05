O Grêmio ficou no empate em 1 a 1 com o Bragantino , pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo ocorreu neste sábado (10), na Arena do Grêmio.

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances para os dois lados. O Grêmio tomou a frente no placar aos 41 minutos da segunda etapa, com gol de Amuzu de fora da área. O empate do time paulista veio na sequência, com Pitta.