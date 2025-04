Rubio critica 'histeria' a respeito da Otan e afirma que Estados Unidos permanecerão na aliança

Trump não é contrário à Otan, e sim a "uma Otan que não tenha as capacidades que precisa para cumprir com as obrigações que o Tratado (constitutivo da aliança militar) impõe a todos e a cada um dos Estados-membros", disse.

Esta é a primeira reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo com a presença de Rubio, no momento em que os aliados europeus questionam o compromisso real de Washington com a aliança transatlântica.