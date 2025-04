Preservação e conversas: o plano de Quinteros para o duelo do Grêmio com o Ceará

— Temos pouco tempo. Viajamos e logo enfrentaremos o Ceará. Com vídeos, insistindo no que queremos , vamos melhorar — disse Quinteros após a vitória sobre o Luqueño.

O plano do treinador é preservar fisicamente os atletas e realizar ajustes através de conversas . Apresentar aos jogadores vídeos com análises das partidas e estabelecer correções.

Preservações

Pensando na condição física dos jogadores, pelo menos três titulares mais desgastados foram preservados no Paraguai. Camilo, Cristian Olivera e Edenilson entraram apenas no segundo tempo. Eles são cotados para estar no 11 inicial na partida do Castelão.