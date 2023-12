O São Paulo não esconde mais a vontade de contar com Ferreira em 2024. Em entrevista concedida neste sábado (16) ao canal ESPN, o presidente do clube paulista, Julio Casares, admitiu o desejo de contar com o atacante do Grêmio, mas fez uma comparação ao negócio envolvendo o volante Damián Bobadilla, do Cerro Porteño.