O Grêmio chegou a sua segunda vitória no Gauchão após bater o Brasil-Pel por 1 a 0 neste domingo (28). Jogando em Pelotas, o Tricolor chegou ao seis pontos no campeonato estadual e assumiu a terceira posição na tabela, com a mesma pontuação do Juventude, mas atrás no saldo de gols — três contra quatro do time de Caxias.