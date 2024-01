Com gol de André Henrique, o Grêmio venceu o Brasil-Pel por 1 a 0, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 3ª rodada do Gauchão 2024. O Tricolor teve dificuldades para tirar o zero do placar, mas conseguiu a segunda vitória na competição aos 19 minutos do segundo tempo.