O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, adversário que ainda não venceu em casa no Brasileirão. Mas, acreditem, poderia ter sido muito pior. Até os 36 minutos da etapa final, perdia o jogo e só chegou ao empate em um chute de Reinaldo, de fora da área, desviado no zagueiro.