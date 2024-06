O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO nesta quarta-feira (26), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Em partida da 12ª rodada do Brasileirão, o Tricolor saiu atrás no marcador após levar gol de Luiz Felipe, mas Reinaldo igualou o placar.