Não foram poucas as vezes em que o técnico Renato Portaluppi citou o impacto dos treinos e jogos fora do Rio Grande do Sul no desempenho do Grêmio nas últimas semanas. Em 16 de maio, a delegação tricolor deixou o Estado para começar uma rotina de trabalho em São Paulo, longe das estruturas do clube que foram danificadas pela cheia do Guaíba.