Enfim, a vitória. Após sete rodadas, o Grêmio reencontrou a sensação de deixar o gramado vencedor no Brasileirão, neste domingo (20), contra o Fluminense. No dia em que o time voltou a atuar no Rio Grande do Sul, e que teve o calor da torcida como aliado no Estádio Centenário, o gol de Gustavo Nunes garantiu a vitória por 1 a 0.