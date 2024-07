O contrato do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o Flamengo se encerra no final deste ano. Diante da especulação de que o atleta teria recusado uma proposta de renovação com o clube carioca, as movimentações em torno do atleta de 27 anos se intensificaram. Com o Grêmio, que busca centroavantes no mercado, não é diferente.