O atacante Gabigol, do Flamengo, admitiu ter vestido uma camisa do Corinthians e se desculpou com os torcedores do Rubro-Negro. A confirmação e o pedido de desculpas ocorreram em entrevista ao colunista André Hernan, do portal UOL. Por conta da imagem polêmica, o jogador perdeu o direito de vestir a camisa número 10 do clube que defende.