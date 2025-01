Cidade na França retira campanha de reciclagem considerada 'ofensiva' pelo Irã

A cidade de Béziers, no sul da França, retirou, nesta quinta-feira (9), "por prudência", uma campanha publicitária que usava fotos dos líderes de Rússia, Coreia do Norte e Irã para promover a reciclagem de "lixo", que Teerã descreveu como "ofensiva".

A campanha, veiculada no Facebook e em ônibus urbanos, apresentava fotos do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei; do presidente russo, Vladimir Putin; e do líder norte-coreano, Kim Jong Un, sob o slogan: "Não se esqueçam de reciclar seu lixo".