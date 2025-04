ONG registra 4 mortes em ataques israelenses na Síria

A agência estatal síria informou nesta quarta-feira (2) sobre bombardeios israelenses contra um centro de pesquisa em defesa localizado na capital Damasco, e uma ONG reportou quatro mortes em ataques na província de Hama, no centro do país.

"Um ataque aéreo da ocupação israelense teve como alvo as imediações do edifício de pesquisa científica" no bairro de Barzeh, em Damasco, relatou a agência de notícias Sana, referindo-se a uma instalação militar.