Identificados opinam: o Grêmio pode sonhar com vaga na Libertadores?

Equipe gremista espantou o risco de rebaixamento. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Após zerar o risco de rebaixamento, o Grêmio olha para a parte de cima da tabela do Brasileirão. Atualmente na 11ª posição, com 44 pontos, o time de Renato pode até se classificar à fase preliminar da Libertadores 2025.

Para isso, teria de terminar em oitavo ao final do Campeonato. No entanto, não depende apenas de si. Além de vencer os dois jogos restantes, o Grêmio precisa ao menos dois cenários diferentes envolvendo Cruzeiro, Bahia e Corinthians.

Pensando nisso, Zero Hora questionou seus comunicadores gremistas: o Tricolor ainda pode sonhar com vaga na Libertadores?

Queki

"Já estou aliviada por não ter mais a possibilidade de rebaixamento, foi uma temporada muito difícil com tudo o que passamos. Então, o que vier a partir de agora é lucro. As chances são pequenas, mas é permitido sonhar. Não seria nada mal terminar a temporada com uma vaguinha na Libertadores depois de passar o campeonato inteiro sofrendo".

Cesar Cidade Dias

"O Grêmio, de alguma maneira, já começa a se despedir de 2024 e, por isso, eu vejo com muita dificuldade qualquer ambição neste momento. Além disso, é preciso dizer que as combinações são muito complicadas e o time não tem jogado o suficiente para sonhar com isso. Por isso, eu acredito muito pouco que o Grêmio possa conseguir sequer chegar na última rodada com essa possibilidade".

Hans Ancina

"Todo o gremista, por DNA mesmo, acredita até o último segundo, até a última probabilidade. Mas o futebol que o Grêmio vem mostrando nos diz que a vaga para a Sul-Americana já está grande demais, já está bom demais perto do fantasma que até ontem batia na nossa porta. Então, eu acho difícil. Mas, como gremista, a gente vai acreditar até o último segundo".

