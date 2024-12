Grêmio anuncia dispensa de volante 

Confira o comunicado oficial do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, em consenso com o atleta Du Queiroz, encerrou antecipadamente o vínculo temporário do atleta com o Clube.

Assinado em janeiro, o contrato de Du Queiroz com o Grêmio tem validade até o fim do mês, com possibilidade de compra dos direitos econômicos ao fim do período. Entretanto, o Clube optou por não exercer a compra, encerrando o vínculo de empréstimo.