Com mudança na zaga, Renato define time do Grêmio para enfrentar o Vitória 

O Grêmio encerrou sua preparação para a partida contra o Vitória, nesta quarta-feira (4), no Barradão, com mais um treinamento fechado no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi tem uma mudança confirmada para o sistema defensivo. Rodrigo Caio será o companheiro de Jemerson.

Titular contra o São Paulo, o zagueiro Pedro Geromel será preservado para estar em campo na partida diante do Corinthians, domingo (8), no encerramento do Brasileirão. Com lesão no pé direito, Rodrigo Ely só vai retornar aos gramados em 2025.