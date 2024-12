Lateral anuncia saída do Juventude: "Ciclo encerrado"

A lateral-esquerda Bella foi a terceira a despedir-se do Juventude após o encerramento da temporada. Através das redes sociais, a jogadora confirmou que não seguirá no clube alviverde em 2025.

Bella chegou ao Juventude em 2023, para a disputa do Brasileirão A-3. Com a camisa do clube, disputou 21 jogos, com um gol marcado e uma assistência. Ao final da última temporada, sofreu uma lesão ligamentar no joelho, e não chegou a entrar em campo em 2024.