Do que o Inter precisa para se classificar na Copinha feminina

Para se classificar com a melhor campanha da chave, o Inter só precisará pontuar na próxima rodada. Ou seja, se vencer ou empatar com o time goiano, estará nos mata-matas.

Em caso de derrota, as Gurias Coloradas terão de secar o São Paulo, que enfrenta o Bragantino, também na quinta, às 20h. Se tropeçar, o Inter pode ser ultrapassado pelo tricolor paulista. As duas equipes empatarão no número de pontos, mas o SPFC tem melhor saldo de gols: +3 contra +2 do Inter.