"Sabíamos que ia ser difícil", diz goleira do Juventude após derrota para o Corinthians

Juventude, de Renata May, sofreu dois gols das atuais campeãs brasileiras. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras não conseguiram segurar o favoritismo do Corinthians e foram derrotadas por 2 a 0 nesta quinta-feira (27). Em partida realizada no Parque São Jorge, Vic Albuquerque marcou os dois gols das paulistas.

Durante o confronto válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, a goleira Renata May ainda fez uma defesa incrível na reta final, para impedir o terceiro gol das Brabas.

— A gente sabia que ia ser difícil, sabíamos da qualidade do Corinthians, mas estamos trabalhando para chegar ao melhor desempenho possível. Vamos buscar, primeiro, não cair e depois, quem sabe, uma classificação. Foi um jogo difícil, mas consegui ajudar a minha equipe. Vamos por mais — afirmou a goleira, após o jogo.

Mesmo com a derrota, o desempenho do Juventude é tido como positivo. O Corinthians é o atual pentacampeão do Brasileirão e é tido como o time a ser batido na Série A-1.

Situação do Juventude

Com o tropeço, o Alviverde segue com um ponto somado (oriundo do empate com o América-MG), mas cai cinco posições. O Juventude ocupa, agora, o 13º lugar.