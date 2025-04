Roger Machado acompanha jogo das Gurias Coloradas no Sesc 

Roger Machado e Jorge Barcellos, técnico das Gurias Coloradas, antes do jogo desta segunda. Carol Freitas / Agência RBS

O técnico Roger Machado esteve presente na partida das Gurias Coloradas, nesta segunda-feira (31), pelo Brasileirão Feminino. O duelo contra o Sport ocorreu no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O treinador da equipe masculina chegou ao estádio poucos minutos de a partida se iniciar e trocou algumas palavras com o técnico do feminino, Jorge Barcellos, antes de se acomodar para assistir ao duelo. O profissional também cumprimentou todos os presentes no setor de imprensa.

As Gurias Coloradas seguem em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino. O time enfrenta o Sport em partida com transmissão da TV Brasil e válida pela terceira rodada da competição nacional.