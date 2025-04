Rival colorado na estreia da Libertadores, Ceni elogia atuação do Inter contra o Flamengo: “Qualidade”

Equipe de Salvador abriu o Brasileirão empatando em 1 a 1 com o Corinthians, no domingo (30). Letícia Martins / Bahia / Divulgação

Adversário do Colorado na abertura da Libertadores, o técnico Rogério Ceni elogiou o Inter após a estreia no Brasileirão. A citação foi feita quando o treinador do Bahia foi questionado sobre a supremacia brasileira na competição continental.

De acordo com levantamento do site Transfermarkt, o clube nordestino tem o sexto elenco mais valioso do torneio, avaliado em R$ 587,5 milhões. À frente dele, aparecem Palmeiras (R$ 1,49 bilhão), Flamengo (R$ 1,36 bilhão), Botafogo (R$ 836,8 milhões), River Plate (R$ 703,1 milhões) e o próprio Inter (R$ 666,5 milhões).

— Eu fico feliz que o Bahia seja colocado como um time que tem uma avaliação no seu elenco e estrutura boa. Isso não quer dizer que você vai ser o sexto melhor time da Libertadores. Mostra que há um investimento, que o time vem crescendo e que temos condições de lutar em questão de igualdade com outros times que têm mais experiência e já ganharam a competição. Vocês viram o Inter jogando ontem (sábado)? A qualidade do Inter, fora de casa, jogando contra o Flamengo — comentou Ceni.

Campeão baiano ao superar o rival Vitória, o Bahia iniciou o Brasileirão com um empate em 1 a 1 diante do Corinthians, em casa. A rodada de abertura da Libertadores será disputada a partir das 19h de quinta-feira (3), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

— Nós vamos enfrentar adversários duros, como era o Corinthians no jogo de hoje (domingo). Mostra que a gente está crescendo, evoluindo, mas o gasto econômico, o investimento, o valor, não reflete que você é o sexto colocado. Você pode chegar mais longe ou, infelizmente, por falta de experiência na competição, pode tropeçar — concluiu Ceni.

Além do Bahia, o Inter também terá como adversários da fase de grupos o Atlético Nacional, da Colômbia, e o Nacional, do Uruguai.