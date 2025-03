Brasileirão Feminino: como foi a primeira rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino conta com a participação de 16 times. Alê Torres / Staff Images Woman / CBF/Divulgação

O Brasileirão Feminino teve sua primeira rodada encerrada nesta segunda-feira (24). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Na estreia da Série A-1, apenas as Gurias Jaconeras pontuaram. Atuando na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o time alviverde empatou com o América-MG. Com isso, encerrou a primeira rodada na oitava colocação.

As Gurias Coloradas entraram em campo no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e perderam de virada para o Bahia. O Inter amargou um 3 a 2 e ficou em 12º com o término da rodada.

Por fim, as Gurias Gremistas também tropeçaram. De virada, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 4 a 3, em Nova Lima, Minas Gerais. Com o resultado, terminou em 11º.

A Ferroviária, que goleou o Sport por 7 a 0, está na liderança. As Leoas da Ilha, pelo tropeço, estão na lanterna do campeonato. Enquanto o Real Brasília, que também foi goleado (8x2 para o Corinthians) é o outro integrante do Z-2.

Primeira rodada

Juventude 1x1 América-MG

Inter 2x3 Bahia

Palmeiras 0x0 Bragantino

Ferroviária 7x0 Sport

3B da Amazônia 0x1 Fluminense

Cruzeiro 4x3 Grêmio

Real Brasília 2x8 Corinthians

Flamengo 0x1 São Paulo

Próxima rodada