Os desfalques do Grêmio para a rodada do Brasileirão Feminino

As Gurias Gremistas terão três novas baixas para a próxima rodada do Brasileirão Feminino. Quando entrar em campo na próxima quarta-feira (26), às 19h, contra a Ferroviária, no Estádio do Vale, o Tricolor não terá a zagueira Tayla e as laterais Dani Barão e Katielle à disposição.