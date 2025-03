Juventude perde para o Corinthians pelo Brasileirão Feminino  

Juventude perdeu para o Corinthians fora de casa. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Juventude se segurou até onde deu, mas não conseguiu impedir a vitória do Corinthians, nesta quinta-feira (27), no Parque São Jorge. Após um primeiro tempo zerado, o Alviverde viu as Brabas buscarem a vitória por 2 a 0 na etapa final, com dois gols de Vic Albuquerque.

Com o resultado, as Gurias Jaconeras permanecem com um ponto, mas caem cinco posições. O Alviverde ocupa, agora, o 13º lugar.

O próximo desafio será no domingo (30), às 16h, contra o Fluminense. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Primeiro tempo zerado

Juventude segurou o Corinthians nos primeiros 45 minutos. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Corinthians iniciou o jogo como era esperado: avassalador. Mesmo com a mescla entre titulares e reservas, o time de Lucas Piccinato encurralou o Juventude no setor defensivo. Mas não conseguiu tirar o zero do placar nos 45 minutos iniciais.

A primeira grande oportunidade veio aos 10, com Andressa Alves. A atacante finalizou cruzado, mas parou em defesa da goleira Renata.

O Corinthians insistia e tentou de todas as formas. Jaqueline teve suas chances, em finalizações de dentro da área. Jhonson também chegou próxima do gol, em oportunidade de cabeça. Assim como Duda Sampaio, em falta praticamente rente à área. Mas todas sem sucesso.

O Juventude só chegou à área adversária uma vez. Aos 39, após falta cobrada pela esquerda, Kamile Loirão tentou o desvio de cabeça, mas a bola ficou nas mãos da goleira Nicole.

Domínio das Brabas na etapa final

Na segunda etapa, Juventude não conseguiu suportar a pressão das Brabas. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com pressão total do Corinthians. E, logo aos 4 minutos, as Brabas furaram a retranca alviverde. Após assistência de bicicleta de Jaqueline, Vic Albuquerque subiu soberana para cabecear às redes.

As Brabas ampliaram aos 11, novamente com a maior artilheira de sua história. Depois de escanteio cobrado por Andressa Alves, Vic Albuquerque subiu mais alto do que todo mundo para marcar seu segundo gol de cabeça na partida.

O Corinthians até tentou transformar a vitória em goleada, em cabeceios de Jhonson e finalizações de Duda Sampaio e Carol Nogueira. Todas sem sucesso.

No final, ainda deu tempo de Vic Albuquerque arriscar, da grande área, e parar em defesaça de Renata May.

De toda forma, o Corinthians não conseguiu marcar o terceiro e terminou a rodada na vice-liderança, pelo saldo de gols. Enquanto o Juventude está em 13º.

Brasileirão Feminino — 2ª rodada — 27/3/2025

Corinthians (2)

Nicole; Letícia Santos (Gi Fernandes, INT), Leticia Teles, Thais Regina e Tamires; Duda Sampaio (Dayana Rodríguez, 36'/2ºT), Leticia Monteiro e Andressa Alves (Ariel Godoi, 26'/2ºT); Gisela Robledo (Vic Albuquerque, INT), Jaqueline (Carol Nogueira, 16'/2ºT) e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

Juventude (0)

Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília, Carla Cruz e Hericka Sorriso (Maiza Piovezan, INT); Alice (Leka, 32'/2ºT), Dani Venturini e Pissaia (Duda Tosti, INT); Teté (Drielly, 26'/2ºT) e Kamile Loirão (Jaielly, 16'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.