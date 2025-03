Problemas defensivos preocupam o Inter no início do Brasileirão Feminino

Time de Jorge Barcellos sofreu cinco gols em dois jogos. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O início de Brasileirão Feminino das Gurias Coloradas não atende às expectativas. Com o objetivo de voltar a lutar pelo título, o Inter amargou derrotas para Bahia (3x2) e Bragantino (3x0) nas duas primeiras rodadas.

Os problemas defensivos também acendem um sinal de alerta no time de Jorge Barcellos. Pela primeira vez desde a retomada do departamento, o Inter inicia a competição com duas derrotas e sofrendo cinco gols.

Alerta ligado

Na estreia, a derrota de virada para o Bahia já havia ligado um alerta para o treinador colorado. Naquele jogo, ele montou a defesa com: May no gol, Lorrany na lateral direita e Katrine na esquerda, e a dupla de zaga com Bruna Benites e Leticia Debiasi.

De acordo com o Sofascore, a média da defesa colorada no tropeço diante das Mulheres de Aço foi de 6,5 — a goleira Mayara recebeu a menor nota (5,9), enquanto Bruna Benites e Katrine tiveram as melhores avaliações (6,9).

Mudanças contra o Bragantino

Para o duelo diante do Bragantino, o técnico Jorge Barcellos optou por mudar boa parte da defesa, apenas Bruna Benites e Katrine foram mantidas. Tainá assumiu o gol, enquanto Marzia assumiu a lateral direita e Fefa Lacoste foi a zagueira pela esquerda.

As mudanças, porém, não surtiram muito efeito e o Inter voltou a sofrer três gols. A derrota, desta vez, teve dois originários de bolas paradas. Até então, o Inter já levou quatro gols de bolas paradas (dois de escanteio e dois de falta).

"Trabalhamos bola parada, mas tomamos dois gols assim"

— A gente trabalha muito a bola parada. Com a saída da Isa (Haas, zagueira) a gente acabou tendo que focar muito nisso, porque já tínhamos isso muito acertado. Mas a gente trabalhou e acabou tomando dois gols de bola parada — afirmou Jorge Barcellos após a estreia contra o Bahia.

De acordo com o Sofascore, a média da defesa neste segundo tropeço foi novamente de 6,5 — a goleira Tainá teve a menor nota (5,8), enquanto a lateral Katrine recebeu a melhor avaliação (7,1).

Problemas de elenco

Com as saídas da lateral-direita Tamara Bolt e da zagueira Isa Haas, com o término da última temporada, o Inter segue testando peças a fim de encontrar novas titulares. Por isso, mudanças também podem aparecer no próximo jogo.

No gol, por outro lado, há disputa desde a última temporada. Bárbara, Tainá e May chegaram a atuar como titulares de Jorge Barcellos. Neste início de 2025, porém, a primeira vem se recuperando de lesão na mão e não está à disposição.

Próximo desafio

O Inter volta a campo na próxima segunda-feira (31), às 16h, contra o Sport. A chance de reabilitação será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Todos os inícios de Brasileirão do Inter

2019

VitóriaPE 0x5 Inter

Inter 7x0 São Francisco-BA

*demorou três rodadas para sofrer cinco gols

2020

Inter 2x0 São José

2x0 São José São Paulo 2x2 Inter

*demorou seis rodadas para sofrer cinco gols

2021

Inter 1x1 Santos

Bahia 0x2 Inter

*demorou quatro rodadas para sofrer cinco gols

2022

Inter 2x1 Cresspom-DF

2x1 Cresspom-DF Esmac-PA 0x4 Inter

*demorou nove rodadas para sofrer cinco gols

2023

Inter 2x1 Athletico-PR

2x1 Athletico-PR Ferroviária 2x1 Inter

*demorou seis rodadas para sofrer cinco gols

2024

América-MG 1x1 Inter

Inter 1x1 Fluminense

*demorou três rodadas para sofrer cinco gols

2025

Inter 2x3 Bahia

Bragantino 3x0 Inter