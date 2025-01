Chocolate Surpresa: o retorno de um clássico dos anos 1980 e 1990

Propaganda do chocolate Surpresa em 1983. Nestlé / Divulgação

O chocolate Surpresa está nas minhas memórias da infância. No armazém dos meus avós, a caixa das barras nas embalagens marrons, com a imagem de um tigre, ficava em destaque no balcão. O produto permaneceu no mercado até 2003. A Nestlé anunciou o retorno do Surpresa, um clássico dos anos 1980 e 1990.

Em formato retangular, o chocolate ao leite apresentava em alto-relevo imagens de animais. A surpresa vinha dentro da embalagem: as figuras colecionáveis. Muitas vezes, eu abria o papel só para pegar a figurinha, deixando o chocolate para comer mais tarde.

Em um lado do cartão de papel, do mesmo tamanho da barra, estava a imagem, principalmente de animais. O verso apresentava dados técnicos e curiosidades da espécie.

A Nestlé lançou o Surpresa no Brasil em 1983. A primeira coleção foi Animais de Todo Mundo, com fotos de bichos como girafa, arara, elefante e tigre. Nunca saiu da minha cabeça a figurinha do flamingo. Não sei o motivo.

Para conseguir o álbum, a criançada enviava carta para a Nestlé com algumas embalagens do produto. A indústria fazia o envio pelo correio.

O Surpresa ficou no mercado até 2003. Em 20 anos, teve outras coleções, como os animais do Pantanal e da Amazônia, as maravilhas do mar, os dinossauros e as viagens espaciais.

Embalagens do chocolate Surpresa no retorno em 2025. Nestlé / Divulgação

A Nestlé colocará no mercado, a partir deste mês, as barras do chocolate Surpresa, agora com 20 gramas. A original tinha 30 gramas. A coleção tem 15 animais da fauna brasileira estampados nos tabletes: anta, arara-azul, bicho-preguiça, boto, capivara, jacaré, lobo-guará, onça-pintada, jararaca, peixe-boi, tamanduá-bandeira, mico-leão-dourado, tucano, tartaruga-verde e tiê-sangue.

Conectada com a nova geração de crianças, a fabricante coloca a marca no ambiente digital. Ao escanear o QR Code, o consumidor terá acesso a uma página interativa que traz três animais em realidade aumentada. Outra novidade é o jogo Mundo Surpresa na plataforma Roblox.

Em alto-relevo, imagem de capivara no novo chocolate Surpresa. Nestlé / Divulgação