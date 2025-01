Grande indústria de Porto Alegre no tempo dos chapéus

O chapéu foi um acessório quase obrigatório até a metade do século 20. Homens, mulheres, meninos e meninas saíam nas ruas com a cabeça coberta. As velhas fotos em preto e branco revelam que foi um hábito em todas as classes sociais. Nos anos 1960 e 1970, devido à mudança na forma de se vestir, saíram de moda.