"Até agora não caiu a ficha", diz pai de mulher que morreu após cair do segundo andar de academia em Caxias

Denise de Oliveira, 45 anos, treinava na academia há cerca de um ano. Acervo Pessoal / Divulgação

O sepultamento de Denise de Oliveira, 45 anos, ocorreu na manhã desta sexta-feira (21). A mulher, morreu após cair do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, na Serra, na quarta (19).

O pai da vítima, Antônio Oliveira, que mora em Santa Catarina, disse que soube do acidente por telefone.

— Até agora não caiu a ficha. Pra mim ela tá dormindo. Não acredito, é inexplicável... um pai enterrar uma filha. Às vezes a vida é meio injusta. Por que não me levou no lugar dela? Eu já estou velho, deixa ela viver a vida. Mas não, foi a vez dela, é triste — afirmou.

Natural de Caxias, Denise era solteira e trabalhava como tecelã em uma fábrica de tecidos. Segundo conhecidos, ela frequentava a academia há mais de um ano e era o lugar que mais gostava de estar.

Ela vivia um bom momento, comemorava a casa nova e havia se curado de um câncer recentemente. É o que conta o empresário Carlos Araújo, amigo e ex-chefe.

— Cuidou da mãe, depois se ausentou da empresa pra vencer um câncer. Era uma pessoa muito otimista, sempre sorridente, dedicada ao trabalho ao extremo — disse Araújo.

Academia permanece fechada

A Academia Motivida permanecerá fechada até a próxima segunda (24). Em nota, o estabelecimento disse que se solidariza com a família e colabora com a investigação (leia a íntegra no fim da reportagem).

Segundo o Conselho Regional de Educação Física, o local estava regularizado e tinha permissão para funcionar. Porém, devido à morte de Denise, as dependências passarão por fiscalização.

A Polícia Civil investiga o caso. O Instituto Geral de Perícias realizou a necropsia e perícia na academia. Testemunhas estão sendo ouvidas.

Vítima se exercitava no segundo andar de uma academia, quando caiu sobre uma grade e ficou presa pelo pé. Luca Roth / Agencia RBS

O acidente e a investigação

De acordo com a Polícia Civil, Denise estava próxima de um aparelho chamado gráviton – onde a pessoa utiliza o peso do próprio corpo para realizar os movimentos. Ela se desequilibrou, bateu em um vidro que se quebrou e caiu de uma altura de cerca de 10 metros.

Conforme o Corpo de Bombeiros, Denise ficou presa pelo pé na grade entre o prédio e a rua após a queda. A corporação precisou cortar as hastes de ferro para retirar a vítima do local. Ela foi levada para atendimento médico, mas não resistiu e morreu. As causas do acidente e do óbito estão sendo investigados pela polícia.

— Nessa coleta da prova testemunhal com os laudos periciais que serão emitidos pelo Instituto Geral (IGP) nós traçarmos, então, a dinâmica desse acidente e chegarmos então, a uma conclusão, se efetivamente se trata de um acidente, uma fatalidade ou, se por ventura, há também algum tipo de responsabilidade da academia — afirma o delegado Edinei Albarello, responsável pela investigação.

Segundo o dono da academia, Denise não era iniciante, estava matriculada e treinava no local há cerca de um ano. À RBS TV, Rodrigo Brustolin de Oliveira afirmou que os registros do local mostram que ela havia entrado na academia cerca de uma hora e meia antes do acidente — ou seja, provavelmente estava já no fim da sessão de exercícios.

Nota oficial da Academia Motivida

"É com profundo pesar que informamos sobre um acidente ocorrido em nossa unidade do bairro São Caetano, que resultou no falecimento de uma de nossas alunas. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com a família e amigos da vítima e oferecemos todo o apoio necessário.

A Academia Motivida sempre teve como prioridade a segurança e o bem-estar de seus alunos e está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

Em respeito à vítima e à sua família, a unidade do bairro São Caetano permanecerá fechada até a próxima segunda-feira, dia 24 de março.

Agradecemos a compreensão de todos e pedimos respeito à privacidade da família neste momento difícil."