Homem fica com 60% do corpo queimado em incêndio em Caxias do Sul 

Um incêndio no porão de madeira de uma residência deixou um homem, de 34 anos, com 60% do corpo queimado na noite deste domingo (23) . O sinistro aconteceu na Rua Anúncio José Sartori, entre os bairros Planalto e Bela Vista, em Caxias do Sul.

Segundo as informações colhidas no local, guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 19h15min. Chegando no endereço, encontraram o piso inferior de uma casa em chamas. Conforme o sargento Rodrigo Picolli, a vítima realizava um churrasco ao lado de uma motocicleta, quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo explodiu, atingindo o homem e o deixando com queimaduras em cerca de 60% do corpo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Pompéia. A casa principal não foi atingida.