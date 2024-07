Do reparo de pneus às icônicas borrachas escolares, a história da centenária indústria Mercur

A borracha escolar é o produto mais popular da Mercur, mas a origem da indústria gaúcha não está nas salas de aula. A fábrica nasceu, há um século, para solucionar um problema dos motoristas de Santa Cruz do Sul. Carlos Gustavo Hoelzel, gerente de uma revenda e oficina de automóveis, precisava consertar pneus maciços danificados nas péssimas estradas. Sem uma cola adequada para o restauro, buscou solução com o apoio do irmão, o arquiteto Jorge Emílio Hoelzel.