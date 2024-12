Confira a programação das celebrações do Natal 2024 e Ano Novo nas paróquias da Diocese de Caxias do Sul

No dia 29 de dezembro, ocorre a abertura do Ano Santo, o Jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, que será aberto em todas as dioceses do mundo.

A Diocese de Caxias do Sul promove a programação de missas para a Véspera de Natal e o Natal do Senhor, nesta terça (23) e na quarta-feira (25). A programação também conta com a celebração de ação de graças pelo ano de 2024 e da solenidade litúrgica da Mãe de Deus e do Dia Mundial da Paz , em 1º de janeiro.

No dia 29 de dezembro, ocorre a abertura do Ano Santo, o Jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, que será aberto em todas as dioceses do mundo. O tema escolhido pelo Papa Francisco é "Peregrinos da Esperança". A abertura inicia às 18h, na Igreja São Pelegrino, seguida de procissão até a Catedral para a Missa. Não serão celebradas Missas na tarde do domingo (29), nas igrejas de Caxias do Sul, para concentrar as pessoas na celebração do Centro da cidade.