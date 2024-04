O Grêmio Esportivo Renner encerrou as atividades há 65 anos. As façanhas do clube no Estádio Tiradentes e em outros gramados ficaram na história do futebol gaúcho. Em 7 de março de 1959, o time porto-alegrense venceu por 2 a 1 amistoso contra o Guarany, em Cachoeira do Sul. Quatro dias depois, o empresário A.J. Renner comunicou à imprensa o fim do time campeão gaúcho de 1954.