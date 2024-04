As irmãs luteranas foram fundamentais para o sucesso do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. As schwestern (irmãs, em alemão) administraram, atenderam e ensinaram por décadas. As diaconisas também atuaram nos hospitais de Montenegro, Sinimbu e Agudo. A trajetória é contada na exposição Schwestern: mulheres protagonistas da história da saúde no Rio Grande do Sul, no Museu de História Julio de Castilhos.