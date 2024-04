Os imigrantes alemães deixaram importante legado na gastronomia do Rio Grande do Sul. Com pratos trazidos da Europa ao longo das décadas ou desenvolvidos com produtos brasileiros, contribuíram nos cardápios do dia a dia da população e das tradicionais festas. O quinto episódio da temporada do podcast Aconteceu no RS recebe a chef Manuela Zang, especialista na gastronomia germânica, para um delicioso papo.