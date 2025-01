Desde a abertura dos portões, por volta das 17h desta terça-feira (31), o público já chega ao Parque Harmonia para a festa da virada em Porto Alegre. Muitas famílias aproveitaram o movimento mais tranquilo para ficarem próximas ao palco onde irão se apresentar artistas como Papas da Língua, Alma Gaudéria, Lauana Prado e Só Pra Contrariar.

Vestidos de vermelho, Luciana Hoffman, 53, e o marido chegaram bem cedo. Assim como grande parte de quem já estava no local, o casal estava instalado com cadeiras de praia e cooler. Moradora da Mathias Velho, em Canoas, ela está com pensamento positivo.

— Foi um ano meio difícil. O ano foi cortado no meio, né? Mas agora superamos. Queremos só coisa boa. Viemos na festa aqui ano passado e adoramos. Agora, queremos vir sempre — fala animada.

No final da tarde, DJ Capu já embalava a festa e anunciou a primeira atração: a Estado Maior da Restinga subiu ao palco por volta das 18h30min. Pouco tempo depois, a chuva começou a cair na região central da Capital. Muitos grupos procuraram abrigos embaixo de pergolados ao longo do parque. A pancada passou após uma nuvem.

A prefeitura e a GAM3 Parks estimam que entre 150 mil a 200 mil pessoas devem participar do evento. Além do palco principal montado dentro do Harmonia, foram instalados três telões que irão transmitir os shows na Orla.

A entrada é gratuita e pode ser feita pelo Pórtico das Missões, na Edvaldo Pereira Paiva, ou pela Casa do Gaúcho, em frente ao Tribunal Regional da Quarta Região. A previsão é que o evento siga até as 3h. O estacionamento está disponível para cerca de 1.200 veículos com custo de R$ 60.

É permitido o acesso com comidas, bebidas, copos e canecas de plástico, além de garrafas de espumante e cadeira de praia. Copos e canecas de vidro, entretanto, são proibidos, assim como churrasqueiras.

Serviços

Ordem dos shows:

Estado Maior da Restinga

Alma Gaudéria

Luiza Barbosa

Papas da Língua

Lauana Prado

Só Pra Contrariar

Intervalos: DJ Capu e Viny

Trânsito e transporte — Haverá operação nas paradas de ônibus da Avenida Mauá com a Rua General Bento Martins, que atende as linhas M21 e M31 e C5, e da Avenida Loureiro da Silva, em frente ao Colégio Parobé, que recebe as linhas M10 e M98.

Já o ponto para embarque e desembarque de táxis e veículos por aplicativos será instalado na Avenida Loureiro da Silva, próximo ao prédio da Receita Federal. Além disso, outros pontos de táxi estarão situados na Augusto de Carvalho, na Rótula das Cuias e na Rua Ibanor Tartarotti.

Estacionamento — Serão 1,2 mil vagas disponíveis no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com acessos pela Casa do Gaúcho, Rótula das Cuias e Avenida Augusto de Carvalho.

Limpeza — Após a festa, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalharão nas avenidas e ruas próximas, enquanto a GAM3 ficará responsável pela limpeza do trecho 1 da Orla.