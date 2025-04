GP do Japão de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

GP do Japão teve dobradinha da Red Bull em 2024, mas situação em 2025 deve ser distinta. TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

A Fórmula 1 terá a terceira etapa da temporada 2025 disputado no Circuito de Suzuka. No domingo (6), ocorre o Grande Prêmio do Japão, um dos favoritos da maioria dos pilotos.

Após duas etapas de domínio da McLaren, com vitórias de Lando Norris, na Austrália, e Oscar Piastri, na China, a F1 chega ao rápido circuito japonês, que exige bastante técnica dos pilotos.

A tendência é de que a equipe britânica siga sendo a mais rápida, com a Ferrari e a Mercedes brigando um pouco atrás, junto de Max Verstappen, da Red Bull.

A escuderia austríaca terá novidade para o GP do Japão. Após duas etapas sem resultado de Liam Lawson, o japonês Yuki Tsunoda foi promovido ao assento da RBR. Enquanto isso, o neozelandês foi rebaixado para a Racing Bulls.

Assim como as etapas anteriores, os horários não são os melhores para o público brasileiro. As atividades em Suzuka começam na quinta-feira (3), às 23h30min (horário de Brasília). A corrida será no domingo, a partir das 2h.

Quem venceu em 2024

A corrida no Japão na última temporada teve dobradinha da Red Bull. Disputada no início de abril, a prova teve Verstappen como vencedor e Sergio Pérez na segunda colocação. Carlos Sainz, então na Ferrari, completou o pódio.

Expectativa para Gabriel Bortoleto

O piloto brasileiro da Sauber vai para sua terceira etapa na F1 e o retrospecto até então é positivo. Em dois de três qualificatórios, Gabriel Bortoleto se classificou na frente do seu companheiro Niko Hulkenberg.

Além disso, o paulista de 20 anos também terminou as duas corridas da China à frente do alemão. Seguindo com melhores resultados do que seu companheiro de equipe, o brasileiro ganhará mais confiança para buscar melhores resultados, mesmo com um carro bastante limitado.

Veja os horários e onde assistir ao GP do Japão:

Quinta-feira (3)

23h30min - Treino livre 1 (Bandsports e Bandplay)

Sexta-feira (4)

3h - Treino livre 2 (Band, Bandsports e Bandplay)

23h30min - Treino livre 3 (Band, Bandsports e Bandplay)

Sábado (5)

3h - Classificação (Band, Bandsports e Bandplay)

Domingo (6)