O mundo é cruel com quem perde, na vida ou no esporte. A Humanidade, inclusive, sacraliza alguns provérbios do demônio, nascidos para outros fins. Um deles é "A história é escrita pelos vencedores." É um ditado duplamente perverso. Primeiro, porque é mentira. A verdade não está só do lado de quem ganha. No esporte, especialmente, o limite entre o triunfo e o desterro pode ser mero acaso, um lance de sorte, uma intempérie qualquer. O outro motivo é ainda pior, pela injustiça. A frase é do escritor britânico Eric Arthur Blair, mas fiquemos com o pseudônimo que o consagrou: George Orwell. Toda sua obra é dedicada a lutar contra o totalitarismo, sempre na defesa da liberdade e da igualdade. Olhando por esse prisma, o tom crítico de "A história é escrita pelos vencedores" é óbvio.