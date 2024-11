No duelo entre dois times que já entraram em campo com o rebaixamento decretado para a Série C de 2025, Brusque e Guarani se encontraram no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina, na manhã deste domingo. O time paulista foi derrotado por 2 a 1 e não tem mais chances de sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.