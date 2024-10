Por muitos anos os gaúchos conviveram com narrativas dos mais antigos sobre a terrível cheia de 1941 em Porto Alegre. Um paradigma de como as forças da natureza podem tentar recuperar o que o homem lhes retirou, ao erigir cidades em lugares não muito apropriados. Aos mais jovens soava como aquelas fábulas descritas pelos anciões à beira do fogo, em tempos imemoriais. Até que a tragédia se repetiu. E com maior intensidade.