Jayme Caetano Braun é o brasedo que ficou e aceso permaneceu. Cem anos após seu nascimento (completados na próxima terça-feira, 30/1), ele segue lembrado como um dos maiores artistas da história do Rio Grande do Sul. Era um escultor de palavras, que versava sobre a cultura terrunha da região das Missões e do Rio Grande do Sul, seja no palco ou longe dele. Também era um contestador, que não deixava de declamar sua indignação com a injustiça.