Setembro amarelo Notícia

Saúde mental no futebol feminino: atletas revelam dramas e especialistas ressaltam importância do debate

Reportagem de Zero Hora conversou com as jogadoras Roberta Schroeder e Kika Brandino, que tiveram de lidar com a depressão. Psicólogas que trabalham com esporte, Djara Fortes e Marina Gusson enfatizam a necessidade de tratar o tema com seriedade e apontam riscos diante da falta de tratamento

30/09/2024 - 06h00min Atualizada em 30/09/2024 - 06h00min