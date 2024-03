Apesar de uma tendência de redução, a desigualdade entre homens e mulheres, no que diz respeito à participação no mercado de trabalho, ainda é grande no Rio Grande do Sul. Em 2023, 19,7% das mulheres em relações conjugais estavam fora da força de trabalho. Entre os homens, apenas 2,6% não trabalhavam, segundo uma pesquisa realizada pelo PUCRS Data Social: Laboratório de Desigualdades, Pobreza e Mercado de Trabalho.