Alegrete está mobilizada para que o gaúcho Matteus seja campeão do BBB 24. O alegretense é um dos finalistas do reality show e tem chance de faturar o prêmio de R$ 2,92 milhões se vencer a disputa contra Davi e Isabelle. O resultado da votação do público, que vota em quem deseja que vença, será conhecido na noite desta terça-feira (16).