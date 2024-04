Após cem dias no ar, o BBB 24 chegará ao fim nesta terça-feira (16) com a consagração do grande campeão. A disputa, que agora está entre Davi, Isabelle e Matteus, teve a participação de outros 23 jogadores, que retornarão ao último programa desta temporada para acompanhar o anúncio do vencedor, segundo e terceiro lugar.