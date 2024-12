"Caverna do Dragão" foi criado em 1983 nos Estados Unidos e se tornou uma febre no Brasil.

Enfim, a animação Caverna do Dragão ganhou um final. O desenho, criado em 1983 nos Estados Unidos, tornou-se famoso por jamais exibir o último capítulo. A obra, baseada no universo do jogo de RPG Dungeons & Dragons, virou um sucesso no Brasil durante a década de 1980, mas foi cancelada antes que o último episódio fosse produzido.