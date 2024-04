O gaúcho Matteus, de Alegrete, ficou em segundo lugar no pódio do Big Brother Brasil 24, recebendo 24,5% da média dos votos. O resultado foi anunciado na madrugada desta quarta-feira (17). O estudante de Engenharia Agrícola de 27 anos disputava o prêmio de R$ 2,92 milhões com Davi e Isabelle. Com a colocação alcançada, ele leva R$ 150 mil para casa.