Na tarde desta quinta-feira (21), Passo Fundo, no norte gaúcho, recebeu a primeira edição do Estratégia AgroTalks, que aconteceu no Bless Centro de Eventos. Com o objetivo de fomentar e trazer novas ideias para o agronegócio no contexto digital, o encontro contou com a participação de líderes e especialistas do setor, influenciadores e grandes nomes do marketing.