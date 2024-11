A Sessão da Tarde desta quinta-feira (21) exibe Flores de Aço (2012). Em uma história sobre a força da amizade feminina dirigida por Kenny Leon, seis amigas se encontram semanalmente no salão de beleza para conversar sobre a vida cotidiana. O longa, que conta com Queen Latifah, Jill Scott, Alfre Woodard no elenco, será exibido às 15h25min, após a novela Cabocla, na RBS TV.