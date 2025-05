Pais de Millena Brandão suspeitam de negligência médica após a morte da atriz mirim

— Ela foi para um hospital pela primeira vez na segunda-feira, 28 de abril. Mas uma criança com dor de cabeça e dor no corpo? Foi apontado dengue, pois estamos em meio a um surto. Ela voltou para casa — disse Antônio Carlos Neto, advogado e amigo dos familiares de Millena.

A família argumenta que Millena recebeu atendimento médico em 28 de abril, mas foi encaminhada para casa com indicação de medicações. Ela retornou no dia seguinte a uma unidade de pronto atendimento (UPA) no Grajaú, quando foi então foi submetida a um teste de dengue e encaminhada para internação no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, para a realização de exames.

"Sem apresentar melhora clínica, foi solicitada às 7h59min, do dia 29 de abril, a transferência via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp). Após sinalização da equipe para a regulação sobre gravidade do caso, às 10h54min, a vaga foi concedida pelo Hospital Geral do Grajaú e a paciente foi transferida. A direção da unidade permanece à disposição para o que for necessário", informa em nota a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.